«Идеальные условия», – в чём плюсы для РФ поставок Украине «Абрамсов» и «Пэтриот»

Передовые вооружения, которые страны Запада будут поставлять на Украину в единичных или незначительных количествах, сыграют роль адаптации РФ к оружию противника, что очень пригодится при непосредственном боевом столкновении с НАТО.

Об этом в эфире канала «Царьград» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы не мешали Западу поставлять оружие на Украину, привело к тому, что была выбита вся техника советского производства, и Запад начал поставлять свою боевую технику. И тут интересная картина. Поставили единичный «Пэтриот». Возможностей схлестнуться в бою с этим комплексом у нас практически не было. Нам создают условия буквально идеальные. Он единичный, вне системы ПВО натовцев со всей её системой наблюдения. То есть, безболезненно отработать приёмы и способы, как его уничтожать, и потом применять эти приёмы и способы, – и специально создать соответствующую технику для борьбы против этого комплекса уже в случае столкновения с НАТО. Идеальные условия», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что таким образом можно получить не просто практические знания, но и опыт. Также эксперт добавил, что та же история и с тяжёлой бронетехникой.

«Появление танков «Леопард», а ещё лучше «Абрамсов» – их много не будет. Но они будут без прикрытия ПВО, без прикрытия истребительной авиация и будут действовать без содействия с тактической авиацией США, без огневого сопровождения полномасштабного, которое организуют США при ведении боевых действий. И с ними можно будет отработать все их слабые и сильные стороны, и уничтожить. Мы хорошо изучили, что такое гаубица М777, другие артиллерийские системы, где бы мы могли это получить? А ведь это уникальные возможности. Сегодня в современных условиях ключевым вопросом является скрытость технических характеристик боевых систем. Если вскрываются эти характеристики, то они очень теряют свои боевые возможности. Проиллюстрирую: когда в Сирию наши поставили новую систему ПВО «Квадрат», то она выбила у израильтян сразу половину авиации в течение двух-трёх дней. Израильтяне были вынуждены отказаться от этих боевых действий. После того, как им удалось захватить одну такую установку, они выработали средства и приёмы борьбы с ней. Уже в следующих столкновениях «Квадрат» был не такой эффективный», – объяснил эксперт.

Он провёл аналогию западных поставок вооружений с вакцинами, которые помогают организму выработать антитела.

«Эти поставки западных систем оружия, эти вакцины, есть ничто иное, как то, что позволяет выработать иммунитет. Это вооружения и боевая техника, которая будет адаптирована под конкретные боевые средства противника, она позволит более эффективно бороться, и [разработать] соответствующие способы ведения боевых действий. Это в значительной степени нивелирует в значительной степени не только отдельно взятый ЗРК, а всю систему ПВО НАТО – ни много, ни мало, нивелирует огневую мощь тех же самых танков «Абрамс» и «Леопард», с которыми нам, так или иначе, придётся схлестнуться, возможно, через какое-то время. Это очень и очень ценно», – заключил Сивков.