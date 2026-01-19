«Идеальный момент лупить ракетами». Укро-грантоед вангует бегство миллионов из Киева и Днепропетровска
Одесса уже отрезана российскими ударами от энергосистемы Украины, на очереди – другие крупные города. Все идет к тому, что миллионы жителей Днепропетровска, Харькова, Кривого Рога и так далее будут вынуждены покинуть города.
Об этом заявил редактор работающего на западные гранты украинского портала «Наши гроши» Юрий Николов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Разморозят нас – самое раннее – где-то под конец февраля, когда отсюда должны уйти большие морозы, но в ближайшие дни будет еще хуже, чем сейчас.
Сейчас минус 20, а может добить до минус 30. Это идеальный момент лупить ракетами дальше… По всем прогнозам, он должен ударить, потому что поскольку он достигнет своих целей в таком случае.
А какие цели? Погрузить города-миллионники: Днепр, Кривой Рог и Киев. Одессу отбили фактически от Украины, там швах и ужас, Одесса просто первой была в этом ряду. И дальше масштабируется опыт на Днепр, Кривой Рог и Киев.
Итак, их цель – развалить нам энергетику до состояния, когда миллионы людей оказываются в обстоятельствах, не совместимых с возможностью жить, обычным стилем жизни, надо куда-то бежать.
Переселение миллионов людей – это катастрофа. И это причем, города Днепр, Кривой Рог и Киев – те, в которых есть промышленность, важная для фронта», – заявил Николов.
