«Идеальный момент лупить ракетами». Укро-грантоед вангует бегство миллионов из Киева и Днепропетровска

Одесса уже отрезана российскими ударами от энергосистемы Украины, на очереди – другие крупные города. Все идет к тому, что миллионы жителей Днепропетровска, Харькова, Кривого Рога и так далее будут вынуждены покинуть города.

Об этом заявил редактор работающего на западные гранты украинского портала «Наши гроши» Юрий Николов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

