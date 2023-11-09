Идейные бандеровцы или уничтожены, или стали инвалидами и психами – Соскин

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Несмотря на несколько месяцев попыток «контрнаступа», последнее военное достижение, которым могут похвастаться ВСУ, это оккупация оставленного русскими войсками Херсона в октябре прошлого года.

Об этом киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экономический и политический эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние боевые достижения были – это Херсон, октябрь прошлого года, всё, после этого ничего позитивного нет. Была потеря Бахмута, была потеря ещё некоторых территорий, ну и всё. За контрнаступление потеряли 158 квадратных километров, а освободили 128, ну и всё. А наступать может дальше Украина? Нет, не может. Уже прорвала информационную блокаду ситуация на фронте. Уже открыто выступают, что на фронте нужна новая живая сила, а где её взять? Мужчины говорят: а мы не хотим. То есть те, которые были харизматично настроенные, пассионарии, мотивированные идеалисты, они или погибли, или стали инвалидами, или раненые, или выбыли в силу психических каких-то процессов. Всё. Остался какой-то ещё объём людей, которые находятся на фронте, прошли западные эти самые. Но ещё пару таких построений на награждение, и уже и этих не останется», – сказал Соскин.

Он подытожил, что всё очень плохо.

«Наступления нет, потери очень большие, оружия нет, денег нет. Всё. Начинают вскрываться все «негаразды», которые есть», – констатировал эксперт.