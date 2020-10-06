Идейные ополченцы не позволят затащить ЛДНР в Украину

06.10.2020, Москва, Максим Карпенко

На Донбассе осталось большое количество идейных боевых командиров, которые пришли воевать еще в первые дни «Русской весны», но не стали такими медийными, как погибшие Гиви и Моторола, а потому и не входят в число героев. Но эти люди – главный фактор того, что Донбасс не будет возвращен в состав Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос Правды» заявил бывший помощник министра обороны Украины, Алексей Селиванов, после 2014 года переехавший в Луганск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хоронят «Русскую весну». Особенно очень умиляют разные люди, которые из России, из Москвы пишут, что последних идейных ополченцев там убили, посадили и так далее. Нет, это не так. Во-первых, я с вами разговариваю, во-вторых, сейчас в воинских частях Народной милиции служит достаточное количество людей, которые с самого 14-го года служат в ополчении, которые покинули свои города на той стороне линии соприкосновения, которые родились и всю жизнь прожили до войны в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, других городах.

Это все ополченцы первой волны, это все идейные люди. Но они не медийные, их в свое время не раскрутили, как других полевых командиров, они не устраивали телемосты с кем-то, их не приглашали на федеральные каналы. Но это люди не менее идейные, чем любой из погибших героев, не менее идейные, чем Алексей Борисович Мозговой, не менее идейные, чем Гиви и Моторола. И они сегодня все служат.

Поэтому, я не знаю, кто хочет или не хочет влить Донбасс обратно на территорию Украины, но одна из главных причин, по которым никакого вливания обратно Донбасса в Украину не будет, это именно потому, что таких людей на Донбассе и среди силовиков, естественно, и даже просто среди активных граждан большинство», – заявил Селиванов.