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Населенный пункт Клещеевка на южном фланге Артемовска якобы находится под контролем российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники с мест, которые рассказали, что украинские формирования в последние сутки перешли в наступление на артемовском направлении.

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«Сейчас бои идут южнее города — от Клещеевки и до поселка Зайцево в районе Горловки. Командование ВФУ ввело в бой как минимум две кадровые бригады, а также несколько батальонов теробороны. Враг активно использует артиллерию. По словам собеседников издания, в настоящее время все атаки отбиты. Клещеевка находится под контролем российских Воздушно-десантных войск. В то же время враг продолжает наращивать усилия», – утверждают «Известия».

В свою очередь военный аналитик, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин уверяет, что Украина задействуют в боях второй из трех корпусов, которые формировали для контрнаступления.

«У украинских сил, по некоторым данным, осталось 30 с небольшим тысяч резервов — в принципе, это не очень много. Их разумнее было бы придержать. Но для противника какой-то ритуальный характер носит штурм Артемовска. Они там положили очень много людей при обороне, но стараются его вернуть. Сейчас они наступают на Клещеевку, наши бойцы закрепились на высотах, поэтому надежно держат фланги вокруг города. У противника нет успехов, но они вновь и вновь бросают людей под огонь», – сказал эксперт.

При этом он говорит, что большое значение имеет Купянское направление, хотя ему сейчас уделяется меньше внимания.

«Мы сейчас идем к Изюму, а дальше нас ждет Славянск, будет перерезана дорога из ДНР на Харьков. И вот сюда им надо перебрасывать резервы. А где их взять? Тем более ВФУ по-прежнему пытаются наступать и на запорожском направлении», – резюмировал Дандыкин.

Здесь стоит заметить, что ситуация на флангах Артемовска выглядит далеко не радужной. Информация о том, что Клещеевка, а тем более высоты вокруг нее контролируются российской, пока не подтверждается из других источников. Так, по информации военно-аналитического паблика проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, бои идут в самой Клещеевке, причем «на протяжении многих недель».

Зайти в этот населенный пункт ВСУ смогли после серии мясных штурмов, в результате которых ценой огромных потерь были заняты высоты, прилегающие к расположенной в низине Клещеевке.