Идем по пути Парагвая, потерявшего 70% мужчин и экономику, – Арестович

Анатолий Лапин.  
17.01.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Общество, Украина


Украина повторяет сценарий Парагвая образца 19-го века, который в войне против союза Бразилии, Аргентины и Уругвая потерял перспективную экономику и 70% мужского населения.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина повторяет сценарий Парагвая образца 19-го века, который в войне против союза Бразилии, Аргентины...

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По мнению Арестовича, делается это ради аплодисментов в Давосе, но это не является адекватной ценой для населения.

«Просто подумайте на секундочку, перед лицом какого реально выбора мы находимся, откуда были все эти предложения о мире, чисто теоретически и и так далее. Понятно, никакого мира, нахрен, не будет при таких позициях. Это длительная, очень серьезная война, и Украина становится перед лицом парагвайского варианта так называемого. Напоминаю, в 19-м веке была Парагвайская война, Парагвай отчаянно повоевал, всех победил даже, только у них 70% мужского населения с 18 до 65 погибло, разрушена была многообещающая, бурно развивающаяся промышленность, экономический рост и вообще, бурно развивающееся общество, и они вводили многоженство для того, чтобы восполнить капитал. Если вы считаете, что ценой за аплодисменты в Давосе является парагвайский вариант, то я с вами не согласен», – заявил Арестович.

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