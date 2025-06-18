«Идентичность и безопасность»: Арктика – новый космос России

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Освоение Арктики для современной России так же важно, как покорение космоса – для СССР.

Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня развитие Арктики и Северного морского пути это не просто национальный приоритет. Освоение этой территории для нашей страны – это как освоение космоса для Советского Союза», – сказал Чибис.

Он считает, что север для России «это помимо национальной идентичности, вопрос безопасности».

«Северный морской путь (СМП) или арктический транспортный путь как мы его сейчас называем, мы его все равно развивать будем. Это вопрос нашей национальной безопасности. Развитие Арктики с учетом углеводородов и других минеральных ресурсов – это вопрос и текущей экономики страны, и экономики будущего. Тот, кто будет осваивать и перерабатывать ресурсы в Арктике, тот будет в значительной степени управлять всей мировой экономикой», – подчеркнул Чибис.

Губернатор призвал развивать арктическую логистику (порты и железные дороги) не только для обеспечения функционирования северных территорий, но и экономической прибыльности СМП. По его словам, Россия уже вложила в это 1,5 триллиона инвестиций, и они растут.