Идеолог Кучмы: «Нас не смогли превратить в евроазиатов»

09.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина якобы никогда не была частью Евразии, а всегда была и остается частью Европы.

С таким утверждением в интервью киевскому еженедельнику «Зеркало недели» выступил экс-глава Национального института стратегических исследований, бывший председатель Совета Нацбанка Украины Анатолий Гальчинский, считавшийся главным идеологом проводившейся президентом Леонидом Кучмой экономической политики.

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Он выразил недоумение провозглашаемой на государственном уровне формулы «Построим Европу в Украине»?

«Разве Украина — не Европа? Украина никогда не была Евразией. Украина всегда была и остается Европой. В свое время Михаил Грушевский писал, что трагедией Богдана Хмельницкого стало то, что, подписывая Переяславское соглашение, он не понимал, что Украина и в XVII столетии оставалась Европой. Все хорошо знают, что Киевская Русь была одним из фундаторов европейского цивилизационного эйкумена, его центрально-восточного сегмента», – сказал собеседник издания.

По его словам, «европейская цивилизационная матрица органически включает в себя соответствующие элементы».

«В период нашей безгосударственности мы сохранили истоки своей идентичности, свою европейско-цивилизационную ментальность, свою культуру, национальные достоинства. Нас действительно хотели сделать евроазиатами, но из этого ничего не вышло. Мы остались украинцами, гордимся этим. И не хотим, интегрируясь в ЕС, потерять эти достоинства», – сказал Гальчинский.

Стоит заметить, что фактически провозглашаемая ним формула «Украина – не Евразия» выглядит достаточно глупо, учитывая, что Украина расположена на материке Евразия, частью которого является Европа.