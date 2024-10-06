Идеолог отторжения Петербурга: Развалим Россию на 80 нищих квазигосударств

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бежавший из России бывший радиоведущий «Эха Москвы» либерал-иноагент Максим Кузахметов, в последнее время представляющий себя главарем сепаратистского движения «Свободная Ингрия», выступающего за отторжение Ленинградской области от РФ, на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе озвучил программу раздела страны на 80 частей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Вот начерчено на сегодняшний день больше 80 субъектов. Ну так сложилось, так вот придумали. Идеальный вариант – 80 независимых государств, не пугаясь, что кому-то не достался выход к морю, а кому-то достались богатейшие месторождения. Ничего страшного… живёт как-то Швейцария или Австрия», – сказал предатель.

«Мы, петербуржцы, не должны переживать, а как же будет складываться жизнь на Дальнем Востоке. Должны про свой родной регион. Да, нам повезло, не Тува, еще какие-то убыточные территории. А Петербург, там и выход к морю, и большой потенциал, и экономические», – разглагольствовал Кузахметов, повторяя старые обещания сепаратистов в Киеве о сытой жизни в отрыве от России.

Отметим, что единомышленники Кузахметова еще сравнительно недавно позволяли себе устраивать шествия в центре Санкт-Петербурга с лозунгами «Хватит кормить Москву» и украинской символикой. Приведённое фото в начале материала датировано маем 2014 года – то есть, тогда либералы открыто вышли на сепаратистское шествие с символикой тех, кто заживо сжег русских в Одессе.