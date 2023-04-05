«Идеолог Путина»: Украинский режим – уничтожить как террористический

Анатолий Лапин.  
05.04.2023 15:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия должна любой ценой и средствами уничтожить украинский режим как террористический.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Дугин, которого на Западе называют «идеологом Владимира Путина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна любой ценой и средствами уничтожить украинский режим как террористический. Об этом в...

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По словам Дугина, украинский режим превосходит по жестокости даже исламистских террористов.

«Украинская сторона, Запад, перешли далеко за все моральные нормы, за все «красные линии». Фактически, Запад поддерживает настоящий террористический режим, осуществляющий планомерный и циничный геноцид собственного населения…

Мы имеем дело с настолько страшным врагом – единственный способ решить ситуацию – это уничтожить киевский режим, уничтожить, чтобы от него не было ни следа, любой ценой и в любом формате…

Надо уничтожить это террористическое образование на корню любой ценой, любыми способами, любыми средствами, чего бы это не потребовало, не обращая внимания ни на что. Потому что там мы будем сталкиваться на каждом новом витке с такими адскими ужасами, с таким садизмом, с таким геноцидом, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) уже кажется детским лепетом, по сравнению с тем, что выстраивает эта нелюдь на нашей Украине, на нашей западной Руси», – заявил Дугин.

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