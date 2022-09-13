Идеолог украинских неонацистов: «Коварный Эрдоган – человек Путина»

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Новости Украины

Турция, как и Россия болеет «имперским синдромом», а ее нынешний президент Реджеп Эрдоган может предать Украину в любую минуту ради любого своего мелочного интереса.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады, боевика и националиста Игоря Мосийчука заявил идеолог неонацистской «Социал-национальной Ассамблеи» и праворадикальной группировки «Патриот Украины» Олег Однороженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно трезво смотреть на вещи, тогда все будет понятно, каких-то лишних иллюзий, а как их следствия, очень трагических и горьких разочарований. Турция не является никаким союзником Украины. Турция бредит восстановлением Османской империи, в том числе за счет Украины, это особо не скрывается. Поэтому надеется на то, что мы будем иметь надежного, стабильного союзника – это абсолютно напрасные надежды. С другой стороны, Эрдоган играет с Россией, но нужно понимать, что он и для России соперник на многих площадках», – заявил Однороженко

Он отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган действует лишь в своих интересах и пойдет на любые шаги, чтобы реализовать их, несмотря на приятельские отношения с кем-либо.

«Поэтому с одной стороны не нужно его демонизировать, и с другой стороны не надо глорифицировать, что «Байрактары» решили все наши успехи, всю нашу войну. Конечно «Байрактары» очень помогают, но не они основа наших побед. На Эрдогана нужно просто смотреть трезво. Понимать, что это человек Путина, диктатор, что это человек абсолютно циничный, беспринципный, коварный и подлый, который пойдет на любые шаги, чтобы иметь где-то какие-то мелочный интерес и не будет считаться не с какими условиями, не на какие приятельские отношения, которые были перед этим, который решает просто свои задачи. Сохранение своей единоличной власти в Турции и реализации великодержавных имперских синдромов, которыми Турция болеет так же, как болеет Россия», – резюмировал нацист.