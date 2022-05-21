Идеолог украинских неонацистов обвинил Запад в потере Херсона

21.05.2022  12:00 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Херсон, Юго-Восток
Новости Украины

В том, что Украина так быстро лишилась контроля над Херсонской областью и другими территориями, могут быть виноваты «западные партнеры».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады, боевика и националиста Игоря Мосийчука заявил идеолог неонацистской «Социал-национальной Ассамблеи» и праворадикальной группировки «Патриот Украины» Олег Однороженко.

В том, что Украина так быстро лишилась контроля над Херсонской областью и другими территориями,...

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По его мнению, эти партнеры могли дать украинскому режиму неверные советы, из-за чего российские войска фактически не встретили сопротивления в начале спецоперации.

«Те действия, которые совершались на юге, они действительно достаточно странные, но мы на данный момент не можем оценить, какой тут элемент предательства, какой элемент каких-то политических решений украинского руководства, и какая в этом составляющая информирования или советов наших западных партнеров…

К сожалению, украинское руководство очень часто прислушивается к советам наших западных партнеров, потому очень много вещей, которые происходят во время этой войны, они обусловлены очень часто, на проверку оказывается, что именно советами и экспертными выводами наших западных партнеров, которые доказали полностью свою абсолютную некомпетентность.

И эти советы нельзя принимать во внимание – это уже должно быть очевидно. Потому, если разбирать ситуацию по югу, нужно разбирать комплексно, а, во-вторых, определять, какие составляющие того, что произошло там, на юге, где военные решения, где политические, где прямое предательство, где прислушивание к некомпетентным советам западных экспертов и западных спецслужб», – заявил Однороженко.

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