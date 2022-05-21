Идеолог украинских неонацистов призвал к войне в российском приграничье

Украина должна перенести боевые действия на территорию граничащих с ней областей Российской Федерации.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады, боевика и националиста Игоря Мосийчука заявил идеолог неонацистской «Социал-национальной Ассамблеи» и праворадикальной группировки «Патриот Украины» Олег Однороженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не происходит этого, по мнению Однороженко, потому что Запад не дает «добро» киевскому режиму.

«Мы не можем перенести войну на территорию врага. Мы же понимаем, что если бы велась война по всем правилам между Украиной и Россией без навязчивого советничества наших западных партнеров, то мы должны были бы давно перенести войну на территорию Гомельской области, Брянской области… Мы объекты некоторые уничтожаем, конечно, на территории врага, но это не полномасштабно.

Мы сейчас отодвигаем российские войска от Харькова, но Харьков находится в 40 километрах от границы. Исключительно с военной, военно-стратегической точки зрения нам, конечно, просто аж горит перенести войну на территорию Белгородской области и просто отодвинуть российские войска от Харькова. Мы этого не делаем понятно по каким причинам – потому что мы ведем исключительно оборонительную войну и, по мнению наших западных партнеров, не должны провоцировать Россию на жесткие действия.

А жесткие действия – это для них применение ядерного оружия. Конечно, они этого боятся и для украинского руководства в этом плане руки связаны», – заявил Однороженко.