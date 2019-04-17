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17.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Идеолог Зеленского оказался никудышным комиком

Сообщения об уклонении от воинских обязанностей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы являются фейком, потому что военные комиссариаты могли «легко» найти гастролирующего по всей стране шоумена.

Такую версию «невиновности» своего шефа предложил в эфире телеканала «ZIK» идеолог штаба шоумена Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне чрезвычайно слушать о том, что с человеком, который очень много раз был на передке у военных, который даёт более сотни концертов по всей стране, и есть чёткий план, где он находится, были трудности с вручением ему повестки», – нашёлся идеолог.

После чего Руслан Стефанчук «перевёл стрелки» на политических противников, которые из-за большого количества вброшенных фейков «не дозрели».

«И разгон этого фейка – это тренд сегодняшних выборов, потому что столько фейков, сколько вылилось на этих выборах, я не помню. Чтобы столько ужасных клевещущих заголовков, которые размещаются, столько грязи, которая вылилось – это, во-первых, признак незрелости политических оппонентов, а во-вторых, это признак, что в борьбе за своё прошлое и будущее они не будут брезговать никакими средствами», – театрально возмущался представитель Зеленского.

Напомним, накануне в Верховной Раде Владимиру Зеленскому пригрозили судом за дезертирство и уклонение от призыва в армию.

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