Выборы
27.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
История, Одесса, Политические репрессии, Политические убийства, Русская Весна, Украина
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Идеолог Зеленского поддакнул телеведущему, радующемуся подавлению Русской весны в Одессе

Проукраинские силы в Одессе в критический момент смогли «дать по зубам» сторонникам Русской весны. Об этом в эфире телеканала «112» заявил телеведущий Петр Мага, в прошлом – партнер Савика Шустера во времена его работы на украинском ТВ.

«В Одессе активистами считают не только тех, кто с российскими флагами, потому что Одесса показала, что она умеет быть и другой Одессой, и там, где надо было показать сильную украинскую Одессу, то она была такая, и кое-кто так по зубам получил, что мама не горюй», – сказал Мага, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Херсон, и Николаев, и Харьков, и многие другие государства (видимо, имелось в виду области, – ред.) Понимаете, эти выборы, и надо отдать должное Зеленскому, он одним из ключевых аспектов своей кампании поставил то, что мы не будем раскалывать общество», – поддержал Магу присутствующий в  студии политолог Дмитрий Разумков, который был представлен как идеолог штаба победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов заживо были сожжены несколько десятков противников Евромайдана. Часть выживших в трагедии сторонников Русской весны до сих пор находятся в тюрьме. Операция по массовому убийству русских Одессы курировалась нынешним спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

В Херсоне и Николаеве палаточные городки противников Евромайдана также были разгромлены свезенными боевиками, многие активисты Русской весны получили ранения, подверглись репрессиям или были вынуждены покинуть Украину.

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