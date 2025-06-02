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События вокруг выборов членов РАН вскрыли плачевную ситуацию в отечественной науке – десятилетия харчевания на соросовских грантах сказались в полный рост.

Примером является история Юлии Синеокой, ставшей членом-корреспондентом РАН, а впоследствии покинувшей страну и создавшей контору, признанную нежелательной в России.

Речь идет о т.н. «Институте независимой философии», на базе которого Синеокая пыталась сколотить «новую русскую школу философии за рубежом» из сбежавших из России шайки деструктивных элементов. Дамочке явно не давали покоя лавры пассажиров «философского парохода» 1920-х.

Синеокая была включена в состав РАН благодаря поддержке ряда функционеров от науки, среди которых оказались такие известные фигуры, как академики Алексей Смирнов, Абдусалам Гусейнов и Талия Хабриева. Несмотря на очевидность негативного влияния деятельности Синеокой на репутацию РАН, руководство долгое время игнорировало тревожные сигналы. Только после официального признания шарашкиной конторы Синеокой нежелательной организацией, её имя было удалено из списков кандидатов на получение медали в честь юбилея Академии.

Последней каплей, переполнившей чашу общественного и государственного терпения, стал скандал, связанный с увольнением из Института философии РАН за поддержку СВО историка русской философии, кандидата философских наук Анатолия Владимировича Черняева. Он оказался единственным сотрудником института, активно поддержавшим СВО, посетившим Донбасс и участвовавшим там в философской конференции.

Именно так! Главный институт, который должен был определять духовное, а также идейное наполнение развития России, на поверку оказался натуральным антирусским гадюшником, живущим по собственным законам и правилам.

Зато кандидатом на включение в элитные научные круги стал Александр Павлов, подъедающийся на почве изучения порнографии и связанных с ней более чем сомнительных сфер человеческой деятельности. «Научные» интересы Павлова простираются от изучения киноиндустрии (что не наказуемо) до компьютерных ЛГБТ-игр (что уже наказуемо по закону) и исследований «видео для взрослых» в контексте «а шо здесь такого?». Более того, Павлов активно внедряет в сознание студентов идейки одиозных западных философов и прочих «властителей дум», известных своими деструктивными взглядами и откровенной ненавистью к России.

Один из последних примеров такой активности – публикация перевода книги Джудит Батлер «Сила ненасилия. Сцепка этики и политики», презентованная Павловым на Московской международной книжной ярмарке. Несмотря на внешне безобидное название в духе Махатмы Ганди, книжица пропагандирует методы «борьбы с прижимом» посредством «бархатных революций», организованных провокаций и создание привлекательности для молодежи девиантного поведения с целью дестабилизации страны и общества.

Ближайшая аналогия – «Будь как Pussy Riot! Это остро, модно, молодежно!»

Нынешнее положение дел демонстрирует серьезную проблему в гуманитарном научном сообществе России. Если раньше академия являлась символом высокой интеллектуальной культуры, то теперь всё чаще становится объектом манипуляций тех, кто стремится внедрить разрушительные тенденции в массовое сознание граждан России.

Очевидно, что существующие механизмы отбора новых членов РАН требуют кардинального реформирования. Необходимо создание прозрачной системы оценки кандидатов, основанной на объективных критериях и учете общественной значимости их научных работ. Важно также пересмотреть критерии моральной ответственности ученых, осознавая, что статус члена РАН накладывает серьезные обязательства перед обществом и государством.