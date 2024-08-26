Идет массированная ракетная атака на Украину. Поражен промышленный объект

Игорь Шкапа.  
26.08.2024 08:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня утром ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по тыловым районам Украины.

Изначально украинские мониторинговые паблики сообщили о пусках ударных БПЛА, а затем, что 11 российских бомбардировщиков выпустили ракеты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня утром ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по тыловым районам Украины. Изначально украинские...

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Традиционно ракеты маневрировали и меняли маршрут. Представители киевского режима признают поражения объектов.

«Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Предварительно травмировано пять человек», – написал глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин.

Скорее всего, попал беспилотник, поскольку на тот момент ракеты продолжали движение над Украиной.

«В Харькове звучат взрывы. Будьте осторожны», – в свою очередь сообщил в своем паблике местный мер Игорь Терехов.

Через три минуты он добавил о новой серии взрывов.

Кроме того, взрывы были слышные в Днепропетровске, Запорожье, Хмельницком.

При этом днепропетровские паблики публикуют снимки столба густого черного дыма, отмечая, что серия взрывов слышали в Кривом Роге.

«Большой ракетный удар по Украине… Сегодня нетрадиционно поздно. Обычно он наносился между 3 и 5 часами утра. Сегодня начался почти в 8. В нем принимают участие 4 Ту-95МС и 6 Ту-22М3М. Также наносятся удары комплексами «Искандер». Часть ракет уже отработала по Харьковской, Сумской, Киевской (включая Киев) Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской областям. Часть ракет еще летят (предположительно на Западную Украину», – написал военный обозреватель Юрий Подоляка.

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