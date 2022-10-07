«Идет наступление Русского мира»: змагары шокированы результатами собственного опроса

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Новости Украины

В белорусской оппозиции – очередной скандал. На этот раз – социологический. На прошедшем на днях в Каунасе Конгрессе белорусских исследователей были представлены итоги опроса, проведенного в сентябре «Белорусской аналитической мастерской» опроса.

На самом деле «мастерская» польская, поскольку зарегистрирована в Варшаве и действует оттуда же. По этой причине полностью «по науке» опрос в Белоруссии провести невозможно, да и Андрей Вардомацкий, который эту структуру возглавляет, никогда не скрывал свои симпатии к прозападной оппозиции.

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Поэтому погрешности, причем серьезные, неизбежны. Однако, в отличие от официальной социологии, которая является, скорее средством пропаганды, динамику настроений по ним проследить можно. И эта динамика оппозиционеров шокировала.

Выяснилось, что за полгода с мая по сентябрь пророссийские настроения в республике заметно усилились, а вот поддержка Украины прилично просела. Также возросла неуверенность в оценке происходящего – количество затруднившихся с ответом растет практически по всем позициям.

Вот лишь несколько цифр (напомню, речь идет все-таки об оппозиционном опросе и на это стоит делать поправку).

К возможному вводу белорусских войск на территорию Украины для участия в военных действиях в марте отнеслись отрицательно 85 процентов опрошенных, в сентябре – 80,9. Положительно – 11,1% и 9,5%, а затруднились ответить 3,5% и 9,5% соответственно.

С поддержкой использования территории и инфраструктуры Белоруссии для реализации военных действий картина похожая, только уровень негатива снизился с 61,8% до 51,4%, уровень поддержки практически не изменился, а число тех, кто затруднился отвечать выросло вдвое – с 8,5% до 17,7%.

Число тех, кто в принципе поддерживает размещение российских войск в Белоруссии впервые превысило число тех, кто это не поддерживает. Если в марте эти цифры были на уровне 46,9% и 45,0%, то в сентябре – 38,9% и 42,5%. По этому вопросу число неопределившихся выросло почти втрое – с 6,7% до 18,6%.

Эти цифры, кстати, отражают не только настроения оппозиции, но и коррелируют с установками белорусского официоза, теми, которые предназначены для внутренней аудитории.

Белорусам уже не первый год внушают, что высшая государственная мудрость – в том, чтобы получать бонусы и преференции от интеграции с Россией, но при этом избегать рисков, связанных с этой интеграцией. Особенно, если речь идет о рисках военного характера.

Но самая драматичная для оппозиционных социологов динамика – в вопросе о том, кому сочувствуют опрошенные. Согласен, сочувствие – категория эмоциональная и не слишком подходящая для социологических оценок, у нас часто сочувствуют обиженным, независимо от их правоты. Но тут, какие данные есть – с теми и работаем.

Если, по данным мартовского опроса Украине сочувствовали 50,3%, а России 21,1%, то в сентябре 33,9% и 32,0%.

Эти цифры вызвали эмоциональную реакцию самого Вардомацкого.

«Это, кажется, самые тяжелые данные, которые я когда-либо сообщал в своей жизни. Если раньше я говорил, подытоживая данные, про эхо русского мира, проникновение русского мира, то сейчас происходит наступление русского мира», – так прокомментировал данные оппозиционный социолог.

Другие оппозиционные комментаторы тоже обычно пытаются объяснить это усилением российской пропаганды, уничтожением «свободных» (читай – «оппозиционно-прозападных») СМИ.

Некоторые, как например, историк и муж пресс-секретаря Тихановской Евгений Красулин, и вовсе пытаются доказать, что доверять опросам в таких диктаторских государствах, как Белоруссия, невозможно – люди боятся давать искренние ответы, а респондент, который представляет себя деревенской бабушкой может оказаться сотрудником IT-компании КГБ. Некоторые и вовсе переходят к нападкам на Вардомацкого.

В общем, отговорок придумано множество, лишь бы не признавать реальность – оппозиция теряет поддержку населения, а существовавшие проукраинские симпатии стремительно гаснут. При этом, признав реальность, нужно проанализировать причины изменения общественного мнения и сделать из них выводы. С этим у прозападных комментаторов тоже сильные проблемы.

Все причины, которые они указывают, актуальны уже давно и даже отчасти утрачивают актуальность. Прозападные СМИ были массово зачищены в 2020-21 годах задолго до спецоперации, но по-прежнему доступны в интернете и даже особо не потеряли в посещаемости.

Диктатурой Белоруссия является тоже уже давно и сейчас в ней даже стало чуть поспокойней, чем год назад. Что касается влияния российских СМИ, то оно не изменилось, а их интерес к Белоруссии стал заметно меньше. Если Русский мир и наступает, то это наступление проходит южнее, в Белоруссии его позиции стабильны.

Поэтому причины оппозиционерам нужно искать не в действиях режима или российской пропаганды, а в самой себе и дружественной ей Украине.

Запрет русского языка, война с памятниками, гонения на РПЦ никак не могли найти поддержку у русскоязычных, воспитанных в советской традиции и православных белорусов. У многих появился негативный опыт общения с украинскими родственниками, доходящий до полного разрыва всех связей. Это тоже не добавило симпатий к правящему в Киеве режиму.

То, что оппозиция продолжает оправдывать творимый этим режимом беспредел или закрывать на него глаза, подрывает доверие к самой оппозиции. А становящаяся день ото дня все более кровожадной риторика оппозиционных деятелей, которые уже не скрывают, что готовят сотни штурмовиков для свержения Лукашенко добивает это доверие окончательно.

Как ни относиться к белорусскому президенту, но гражданской войны в республике не хочет никто. Но у прозападной оппозиции уже нет выбора, выбрав свой путь она вынуждена идти по нему до конца.