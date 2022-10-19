Идет охота на лохов, идет охота. Киевлян просят прикрыть Киев от дронов своими домами

Новости Украины

17 октября, после попадания российского дрона в жилой дом в Киеве, поднялся огромный шквал возмущений и проклятий от зеленковских пропагандистов и свидомых «патриотов» по адресу России, якобы целенаправленно бьющей исключительно по мирному населению.

Однако тогда мало кто из них обратил внимание на сообщение, всплывшее в эфире порошенковской телеклоаки «Прямый» в программе известного экскрементоеда Ганапольского. А зря. Обратили бы – поумнели бы, возможно. (Хотя вряд ли). Впрочем, могли и не заметить, поскольку Ганапольский мгновенно попытался сию информацию замолчать и перевести разговор на другую тему.

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А всплыло следующее. Начиненный взрывчаткой дрон летел не на мирных киевлян, а на некий «важный стратегический объект», как его туманно охарактеризовали украинские новостийщики. Которые, кстати говоря, всегда наводят тень на плетень, когда сообщают о «российских прилетах» и точных их адресов стараются не указывать. Где и что произошло и как оно было на самом деле, изо всех сил пытаются утаивать.

Раскрывают секреты Полишинеля только тогда, когда уже понимают, что шила в мешке не утаишь.

Так вот, повторимся, российско-иранский беспилотник предназначался не мирным гражданам, а спецобъекту военной инфраструктуры: именно об этом проболтался один из ВСУшников – участников ганапольской помойки. Однако этот беспилотник сбили с курса тероборонцы, открывшие по нему пальбу, едва лишь он начал к спецобъекту приближаться. Потому и произошло попадание в жилой дом.

Одна из киевлянок, продавщица Зинаида, утверждает, что видела такую смену курса. И не побоялась в местном паблике поделиться увиденным (публикуем с исправлением грамматических и стилистических ошибок):

«Утром я шла на работу в свой продуктовый киоск. И вдруг заметила, что на небе низко летит какая-то хрень. И услышала ее кошмарный звук. Она же, когда летит, такой скрежет издает, что ховайся, кто может. Конечно, я перепугалась. Но потом успокоилась немного – она вроде бы летела не ко мне, а в другую сторону. Я уже почти опомнилась от страха… И тут доносятся до меня звуки выстрелов – может, из автоматов, а может, из пулеметов, не знаю. «Тра-та-та» вот это вот, такое быстрое… Я глянула туда и увидела, что стрельба идет с недостроенного какого-то здания неподалеку. А потом вдруг еще увидела, что эта железяка жуткая поворачивается и летит прямо на меня! Блин! Представляете мой ужас?!.. Я… я честно вам говорю, я едва не уср… Упала на газон, прикрыла голову руками. А эта бандура проскрежетала надо мной – вроде бы очень низко! – и полетела куда-то дальше. А потом, через секунд 5-10, как бабахнуло!!!»

Случилась страшная трагедия. В разрушенном доме в Шевченковском районе погибло несколько человек, среди них – беременная женщина. В связи с чем сервильные укроСМИ и властная кодла – в том числе, мэр Виталий Кличко по кличке Пидаля и куратор «Миротворца» Антон Геращенко по кличке «Аваковская Тонька», почему-то моментально оказавшийся на месте происшествия, – сразу обвинили Россию и назвали ее «страной-террористом».

Хотя в реальности, как мы видим, виноваты в произошедшем были их нацистские херои. Но данное обстоятельство нелюдей не смущает, а наоборот, мотивирует к новым злодействам.

Ведь до их мозгов быстро дошло, что можно провоцировать обывателей на обстрелы дронов -«камикадзе», которые из-за этого будут сворачивать с направлений и падать на головы самих стреляющих и на их дома. Здесь налицо явная двойная выгода для хунты, и она ее мигом просекла.

Во-первых, стараниями идиотов с берданками или автоматами, засевших на крышах и чердаках и тупо пуляющих в небо при любом скрежете или даже при вороньем карканье, может уменьшаться риск для обитателей пресловутых «центров принятия решений». Для их поганых шкур.

А во-вторых, каждый такой сбой с курса можно превратить в очередной повод для обвинения России и ее союзников в терроризме.

За эту тему тут же зацепилось главтрепло офиса Зеленского – его советник Арестович. Который сразу после трагедии высказался с таким веселым цинизмом:

«Удивительно, одиноко, медленно и печально выглядит «Шахед» в сияющем киевском небе. Разве что дробная автоматная стрельба добавляет его пролету некоторое нерядовое разнообразие. Я тоже хотел стрельнуть, но не успел».

О том, что из-за этого «нерядового разнообразия» заряд попал в дом мирных горожан и погибли невинные люди, Арестович, естественно, не упомянул.

Жирная же «миротворческая» «Антонина» (Геращенко), напиарившись в разных ракурсах на фоне разрушенного дома, пафосно призвала всех киевлян сразу открывать пальбу при виде появляющихся дронов.

А представитель информобслуги режима, так называемый политолог Юрий Романенко вообще целый трактат сочинил на эту тему. «ПолитНавигатор» уже писал о нем раньше, сейчас еще раз приведем вкратце его излияния:

«В Киеве полно высоток, на которых можно установить кучу стационарных постов, на которые поставить сдвоенные пулеметы, если каждая высотка должна иметь сектор обстрела, который будет перекрываться другой… Очевидно, что расчетами таких установок могут быть и жильцы дома, чтобы не отвлекать драгоценные ресурсы из армии…»

Мы спросили у адекватных жителей столицы, уже не раз отвечавших на наши вопросы, каково их мнение на этот счет.

«Что касается властей и их шакалов, всяких там журналюг и политологов, то они такими призывами пробивают новое дно, – с презрением говорит русский киевлянин Валентин. – Впрочем, что с них взять? Им главное свои задницы спасать за чужой счет. Чтобы их безопасность обеспечивали дундуки всякие с ружьями, пока их величества будут в бункерах жировать. А то, что эти сбитые «шахеды» и беспилотники с десятками килограммов тротила будут на мирные кварталы падать, им начхать с высокой Говерлы… Меня больше удивляют другие. Все эти «питриеты», «пэрэсичные» громадяне, то есть обыватели. Ну сколько же среди них придурков, елы -палы! Покупаются на все эти призывы и уже готовы выполнять! А в мозгах что-то есть? Неужели трудно дотумкать, что тебе же на башку может и упасть?.. Кстати, это дошло даже до Монастырского, министра МВД. Перепугался не на шутку, просит самодеятельностью не заниматься. А до дундуков не доходит».

«Действительно, лохи, – солидарен с ним в оценке тероборонцев и желающих доборовольно включиться в отстрелы дронов физик Андрей. – До них же, тупиц, не доходит, как изменяется траектория летящего тяжелого аппарата от любого толчка. Ведь даже самолеты падают из-за птиц. А тут – пули и «жаканы». Но нет, не понимают.

В школе вообще, что ли, физикой не занимались?.. И не понимают также, что их и их родных, на которых – не дай бог, конечно, – могут упасть дроны, просто используют как расходный материал… Да уж… Лохи они и есть лохи. И это на них фактически Зеля открыл охоту, на свой народ. Как там у Высоцкого – «Идет охота на волков, идет охота?» Ну а тут – на лохов».