Идет охота на учителей… Настоящие педагоги не признают мову

16.09.2021 00:20 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

А нате вам будничное, вроде прогноза погоды — в Одессе началась очередная травля школьной учительницы истории за то, что она озвучила факты о роли УПА в Волынской резне. Травлю инспирировала волонтерша Центра помощи участникам АТО некая Наталья Кручинина, чирлидер «Нацкорпуса» и побирушка на протезы, и к ней тут же присоединились сотрудники Института национальной памяти.

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«Что это за бред? — Возмутилась волонтерша — Как в наше время таких учителей к детям допускают?». В качестве примеров «лютой дичи» она привела случаи, когда ученикам и «про дружбу народов» на уроках рассказывают (у укров же в порядке вещей «сгынуть наши ворожэнькы»), и о том, «что Россия подарила Украине Крым». «Кто эта «авторитетная» женщина, смеющая трактовать исторические события?», — спросите вы.

Почему того же Ярослава Галана, писателя-антифашиста, зверски убитого националистами, из репортажей которого школьники моего поколения узнавали о зверствах ОУН-УПА, представлять не надо, а об инициаторше травли сведений нет? Да потому, что для травли человека на Украине достаточно одного — быть никем, но еще лучше мразью. И все, баста, других аргументов у меня больше нет. Украина — это Бермудский треугольник на карте здравого смысла, где – чем хуже, тем лучше, а черное — белое.

«Где проигрывает учитель, туда приходит оккупант, и мы это в 2014 увидели. Может уже стоит прекратить эти московские выдумки нашим детям в головы вкладывать?», — написал в Фейсбуке одесский наместник института нацпамяти Сергей Гуцалюк. И пошло-поехало — «училку на ножи!» и т. п.

Я даже предполагать не хочу, что ждет эту преподавательницу, ведь даже если произойдет чудо и ее примется защищать гипотетический лучший адвокат в мире — как в американском кино — то экспертами в исторических вопросах все равно выступят те самые мрази вроде Гуцалюка.

Я только и могу, что вспомнить весну, когда трофеем патриотов стал преподаватель морского колледжа из Черноморска. Его вычисли в соцсетях, где, во время дискуссии, он назвал украинский «псячою мовою», «языком оккупантов и нацистов» — педагога уволили.

Могу вспомнить зиму, когда учительницу рисования, опять-таки из одесской школы, уволили за то, что вела предмет на русском. А осенью, год назад, мы говорили об учительнице русского языка из Херсона, которую за любовь к своему предмету обвинили в «шпионаже в пользу России». Когда судья посмотрел на обвинения, основанные на шизофренических домыслах патриотов, то, естественно, освободил ее до суда из СИЗО.

Но кадры, на которых бедная женщина выходит из тюрьмы и пытается поскорее добраться домой, а активисты преследуют ее, обещая уничтожить, до сих пор невозможно забыть — так выглядит украинское дно.

И это лишь примеры навскидку! Что называется, из головы. Примеры травли учителей в «сепарском» регионе, а если собрать все случаи по Украине, то волосы встанут дыбом.

Недавно скандалистка из партии «Голос», народный депутат Наталья Пипа, провела брифинг, на котором также похвастала плодами своей охоты:

«Профессор университета Драгоманова Евгения Бильченко, которая назвала языковой закон «лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии», а войну России против Украины — «братской», она уволена. Уволен доцент Одесского национального университета Мечникова Денис Сытников, который публично заявляет, что Крым — это Россия. Объявлен выговор и рассматривается решение об увольнении завкафедры Николаевского института Одесской юридической академии Сергея Шубина. Называет украинский язык «блевотой», его страница в Фейсбуке заполнена запрещенной Украиной символикой — Георгиевская лента, красная звезда, серп и молот…».

С одной стороны, можно пожать плечами и сказать, «вы же знали, в каком государстве работаете, так почему вовремя не заткнулись?». С другой… А неужели желание не бросить своих учеников и не позволить им сформироваться в гитлерюгенд, призвание наконец, — ничего не значат?..

Однако Пипа продолжила свою мысль:

«К сожалению, на восьмом году войны с Россией у нас и дальше есть преподаватели, которые являются представителями русского мира, которые и дальше не воспринимают все украинское, украинский язык. Они нарушают, в первую очередь, закон о государственном языке, а также об использовании коммунистической символики… Такими преподавателями должна заниматься СБУ», — умозаключила она.

Хотя, попросту констатировала факт, ведь так и происходит — какая-нибудь нацкорпусовская поблядушка вычисляет нормального учителя, пишет заявление мовному омбудсмену или сразу в эсбэушное гестапо, и все. Но тут и понятно — по сути, Пипа только за деньги отчиталась: столько-то учителей отловили, не зря жрем свой хлеб. Вопрос в другом — как в таких условиях жить?

Повторюсь, если плясать не от «идеалов», вымышленных украинскими шизофрениками, а от реалий и фактов, то они таковы — у педагогов по призванию действительно отсутствует толерантность к мове (как ко всему нежизнеспособному), ибо им надо делу детей учить, а не копанию моря и ритуальным пляскам на Говерле. Тогда как у идиотов, напротив, ноль знаний и ноль умений, зато – сплошная мова. Как, оказалось, теперь еще и латиницей…

Поэтому так и хочется посоветовать случайно не люстрированным учителям — понятно, что на латинице: «Hеy, gitarist, da poshli ih vseh na huy!». Видите, даже «и» с крапкой. А с сыном мы уже давно решили, что однажды мы в эту проклятую украинскую школу просто не придем.