Идет планомерная сдача Донбасса – украинский аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть сдает территорию Донбасса, при этом закрывая рты недовольным наступлением на Курск и умалчивая о цене, которую пришлось заплатить за вторжение в российское приграничье.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Вот, Курск, Курская область, мы же там несколько хуторов или три-четыре села держим, и это же «большое достижение». Сколько мы там потеряли людей, и сколько мы потеряли за это время в Донбассе, тоже никто не скажет сегодня – это военная тайна. Сколько мы потеряли техники, никто не говорит, какое количество других ресурсов задействовано на этом направлении, и сколько мы потеряли – тоже никто не говорит», – сказал эксперт.

«Но магическое слово «Курск» сразу же списывает все наши ошибки, просчеты и так далее… Такое впечатление у меня, что идет уже просто планомерная сдача, что это уже для себя наметили, что сдадим, сколько сдадим. Главное, пока мы сдаем территорию Донбасса, чтобы не шли дальше – в Днепропетровскую область, Полтавскую, Харьковскую», – заявил Бондаренко.