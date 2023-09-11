«Идет процесс подготовки новой модели февральского переворота 1917-го» – Сивков

Некие ультра-патриоты в России готовят новую модель переворота 1917-го года.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Сивкова, они пытаются захватить управление над патриотически настроенной частью общества, недовольной ходом СВО.

«Эта команда рассчитывает, что, выступая с позиций ультра-патриотизма, патриотизма в кавычках, а де-факто – это политический авантюризм, они смогут захватить контроль над фронтовиками и над той публикой, которая их поддерживает, их семьями. А масса этих людей достаточно большая. То есть, если взять 300 тысяч мобилизованных, 286 тысяч добровольцев, плюс, прибавить туда личный состав Вооруженных сил, добавить туда бойцов ДНР и ЛНР, которые тоже там в немалом количестве воюют, добавить туда членов их семей, добавить друзей и близких, мы получим цифру в несколько миллионов человек.

С одной стороны, идет процесс, который контролирует президент, постепенного изматывания врага с последующим его решительным разгромом, с другой стороны, идет процесс подготовки новой модели февральского переворота 1917-го года», – нагнетал Сивков.