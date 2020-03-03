03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Украина
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«Идет территориальный распад Украины» – украинский академик о конфликте с Донбассом


Донбасс в составе Украины могло удержать только выполнение Киевом Минских соглашений, что уже, впрочем, вряд ли поможет.

Об этом в эфире You-Tube-канала «Эхо Киева» рассказал украинский историк, академик Национальной академии наук Пётр Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт медленный территориальный распад. Мы потеряли Крым, боюсь, мы потеряли уже часть Донбасса, у меня нет надежды. Я много раз говорил со своими оппонентами: если вы хотите, чтобы Донбасс был ваш, чтобы прекратилась война, примите все условия Минских соглашений. Дайте им русский язык, дайте им экономическую автономию, проведите закон про амнистию. Когда я дискутировал с Леонидом Кучмой, он мне говорит: «Пётр Петрович, как же можно, у них же по локоть руки в крови!» Я говорю: «Леонид Данилович, а у наших не по такой же самый локоть руки в крови тоже?» – рассказал Толочко.

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