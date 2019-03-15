Идея автономии для Донбасса расколола украинцев

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины для мирного урегулирования конфликта твердо готовы поддержать 28% украинцев, а 24 % твердо говорят “нет” такой идее, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что на вопрос: «Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей поддержали бы Вы такое предложение?», то 28% респондентов ответили, что точно поддержали бы такое предложение и 23% — скорее поддержали бы.

Не поддержали бы такую позицию 24% опрошенных и еще 25% не смогли или отказались ответить на вопрос.

Согласно опросу, больше всего поддержали бы автономию для ОРДЛО жители Юга, Востока и Донбасса — 66,7%, 71,9% и 66,7% соответственно. На Западе и в Центре за такую позицию высказались вдвое меньше людей -35,4% и 42,4% опрошенных жителей.

Сообщается, что опрос был проведен с 28 февраля по 11 марта. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.