Идея гражданского аэропорта под Севастополем оказалась не окончательно похороненной

28.08.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики будут соседствовать с пассажирскими самолетами на аэродроме «Бельбек» под Севастополем.

О двойном использовании аэродрома заявил сегодня в Симферополе специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Насколько я знаю, начались работы по реконструкции второй полосы симферопольского аэропорта. Также начались работы в севастопольском аэропорту Бельбек по удлинению полосы. Конечно, у военных там будет приоритет. Но и гражданские самолёты, в свободное от боевой подготовки время, смогут, если это экономически выгодно, приземлиться в Севастополе, а не в Симферополе», – сказал Иванов.

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В июле в Минобороны РФ сообщили, что на Бельбеке заканчивается строительство второй взлетно-посадочной полосы. Основную часть работ планируется завершить до конца нынешнего года, а модернизацию проходят не только сам военный аэродром, но и инфраструктурные объекты, обеспечивающие его функционирование. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что модернизируют аэродром под стратегическую авиацию.

После вхождения Севастополя в состав России предполагалось, что Бельбек станет военно-гражданским аэродромом. На его модернизацию было предусмотрено выделение 1,7 млрд рублей в рамках федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя и деньги частных инвесторов.

Активным лоббистом строительства гражданского аэропорта выступил пришедший в 2016 году губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Он полагал, что «Бельбек» сможет принимать до 500-600 тыс пассажиров в год. Начались проектные работы и безуспешный поиск инвесторов.

Однако эти усилия вошли в конфликт с интересами инвестором Симферопольского аэропорта, которые не хотели иметь конкурента на полуострове. В итоге в 2018 года было официально объявлено, что гражданский аэропорт под Севастополем строиться не будет, а военный аэродром будет изредка принимать пассажирские вип-рейсы.