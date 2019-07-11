11.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Связь
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Идея отмены роуминга между Россией и Белоруссией «овладела массами»

Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен, но не так быстро, как хотелось бы.

Об этом в интервью телеканалу «Бларусь 1» заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

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«Меня огорчает, что он так медленно движется. Но меня радует, что он все-таки движется. Мы проделали определенный путь от нежелания вообще этим заниматься до того, что сейчас ставится вопрос, как это сделать. Это большой прогресс. Есть желание решить проблему. Когда идея «овладевает массами» по Ленину, она имеет право на жизнь», – сказал Рапота.

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории СГ и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств.

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