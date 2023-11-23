Идея «свидомых» переименовать Павлоград терпит фиаско

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Идея переименовать город Павлоград в Днепропетровской области, чтобы дерусифицировать его, похоже, провалилась. 83% жителей, согласно опроса, устроенного местной властью с начала октября, высказались против смены названия.

Об этом говорится в сюжете местного 11 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сменить название местные националисты требовали потому, что город был назван якобы в честь российского императора Павла, однако найти этому историческое подтверждение не удалось.

«Это копия Указа Екатерины II Сенату от 22 января 1784 года, по которому Павлоград становится поветом и в честь него должно быть назван город. Научные исследователи нашего края и вообще Днепропетровской области выяснили, что в честь живых в то время не называли населенные пункты. Называли в честь святых», – заявила директор Павлоградского историко-краеведческого музея Анастасия Шаня.

Мэр Павлограда Анатолий Вершина журналистам пообещал учесть мнение жителей и оставить привычное историческое название:

«Согласно этому опросу, согласно желанию жителей города, мы обязаны, я как городской голова, обязан учесть желания жителей».

При этом, окончательное решение о том, менять ли название города, должна принять Верховная рада Украины.