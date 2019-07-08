Идея телемоста не закрыта: Медведчуку по силам поджарить Зеленского

08.07.2019, Киев, Игорь Петров

Проведение российско-украинского телемоста не выгодно в первую очередь президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку размывает его электорат.

Запрет проведения телемоста уже дал определенный эффект, и было бы логично ожидать продолжения раскачки этой темы.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«Этот телемост бьет больше по нему, чем по националистам. Зеленский занимает центральный электоральный массив. В тех 73%, которые за него голосовали, есть самые разные люди. Каждый из них представлял себе своего Зеленского и за него голосовал. Идея с телемостом направлена на то, чтобы отколоть от этого электорального массива, который Зеленский еще частично удерживает за собой, еще какое-то количество людей.

И выступая против телемоста Зеленский пытается нейтрализовать с одной стороны Медведчука, с другой – Порошенко, не позволить им навязать обществу «бинарный» дискурс. Если им это позволить, то электорат Зеленского, значительная его часть, будет определяться – кто им больше нравится – Медведчук или Порошенко? Часть голосов могут уйти к «Оппозиционному блоку», Тимошенко, Гриценко и пр.

В любом случае, идеологически заряженный дискурс приведет к оттоку избирателей Зеленского к более идеологически заряженным партиям которые декларируют какие-то более идеологически внятные вещи.

Зеленский пока пользуется поддержкой избирателей и играет на удержание. Поэтому ему надо, чтобы выборы прошли как можно скорее и как можно менее конфликтно. Любой конфликт отрывает у него голоса. Ему выгодны, например, конфликты между Тимошенко и Вакарчуком потому что избиратели Вакарчука видят, что он – идиот, и будут искать себе нового кумира. И Зеленский будет подбирать основную часть таких избирателей.

А когда начинаются конфликты между силами с разными идеологиями, у которых разный электорат, это Зеленскому невыгодно. Не исключаю, что между такими силами есть договоренности и они пытаются скоординировано раскачать и растащить электорат Зеленского. Что касается самого телемоста, то то, ради чего его затевали, уже произошло. Телемост уже дал свой эффект Медведчуку, дал свой эффект Порошенко. А Зеленский просто попытался минимизировать негативный эффект для себя.

Со стороны Медведчука было бы сильным ходом проигнорировать заявление Зеленского – частный телеканал ведь, что хочет то и делает, не нравится – подавайте в суд, пусть тот запрещает. И при это можно все переиграть, например, провести телемост 20 числа. Это же не предвыборная агитация. Для «дня тишины» это был бы забойный эфир. И отменять поздно – в пятницу вечером анонсировали, в субботу провели. Что, Зеленский побежит в суд в субботу с утра пораньше?

И при некоторой подготовительной работе со стороны Медведчука можно обеспечить, чтобы суд не принимал решение в пользу Зеленского оперативно. Или было бы шикарно, если бы суд принял решение во время эфира и судебные исполнители ломились бы в студию и обрубали эфир на середине, когда все основное уже сказано.

Все зависит от того, насколько Медведчук хочет и готов «жарить» Зеленского, выставить его выскочкой и недоумком, который неспособен отвечать за свои слова.

Тема телемоста не закрыта. Ее сейчас качнули и посмотрят, дает ли она электоральный эффект. Если дает – качнут по полной. Потом еще сам Медведчук появится в эфире и скажет, что имел он в виду всю эту шоблу – хоть Зеленского, хоть Порошенко, хоть всех остальных клоунов. «Они хотели нам запретить. И где они? Их нет», – заключил Белашко.