Идею Запада о превращении Украины в аграрную сверхдержаву воплотит Россия

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Россия не станет восстанавливать промышленность на Украине.

Об этом в интервью радиостанции «Спутник» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что значит, восстановление Украины? Никто ж не будет восстанавливать Украину как могучую индустриальную державу, какой она была в 1991 году, когда вышла из состава СССР. Это просто невозможно, да и не нужно, потому что значительная часть тех производств, которые были на территории Украины, сегодня уже продублированы в России. Запад все равно эту продукцию к себе не пустит, он и не пускал. Зачем эти гиганты типа «Мотор Сич»? Уже есть дублер в России, вот он и будет работать. Я думаю, что на Донбассе оставят промышленное производство, а вот, западней – его делать не будут», – сказал Хазин.

По его мнению, численность населения такой страны сократится до 15 млн человек.

«Это будет такая аграрная территория, на которой население, конечно, будет не 50 с лишним миллионов человек, как 1991 году, и даже не 25, как сейчас, а миллионов 15. Будут они пахать и сеять. Чего в этом плохого? Это замечательно. Соответственно, денег в них вкладывать надо будет значительно меньше. Я не вижу тут никаких проблем», – отметил Хазин.

По его информации, некоторые советские ученые предлагали не восстанавливать промышленность Украины, построенную в годы первых пятилеток, уже после Великой Отечественной войны. Точно так же Запад «вычистил» всю советскую промышленность из Прибалтики.

Напомним, в 2016 году посол США в Киеве Джеффри Пайетт предложил сделать Украину «аграрной сверхдержавой».