Идею Зеленского по Крыму поддержала только антироссийская мелюзга

25.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании некоего международного союза, усилиями которого Крым будет отторгнут от России с целью передачи под контроль Киева – пока что находит горячую поддержку лишь у марионеточных режимов в Польше и Прибалтике, ориентирующихся на США.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без присоединения таких государств, как Британия, США, эта идея мертворожденная. Можно вокруг себя объединить несколько стран, например, это наши постоянные партнеры, Польша, страны Балтии, но нужно честно признавать уровень. Уровень при участии этих стран не будет таким влиятельным, как если бы участвовали Канада, Япония, Британия», – заявил Тука.

«Пока что я не вижу никаких предпосылок, чтобы хоть одна из перечисленных стран была согласна присоединиться к этой платформе. Потому что все прекрасно понимают, что создание такой платформы – прямой конфликт с Россией.

Возможно, не только политический, он может перейти в открытое противостояние. И пока нет никаких сведений, чтобы кто-то мог присоединиться к этой инициативе», – признал экс-замминистра.