Иди, ещё приползёшь: Бессмертный о выходе Трампа из переговоров по Украине

Тарас Стрельцов.  
25.04.2025 14:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


С такими инициативами, как угрозы выхода США из переговорного процесса по Украине, Дональд Трамп «добегается до импичмента».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С такими инициативами, как угрозы выхода США из переговорного процесса по Украине, Дональд Трамп...

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«Ну, собрался ты идти – так иди! Что же ты так цепляешься за эту ситуацию. А ответ на поверхности. Он уже попал на наживку московского фюрера, и теперь с него или с кишками всё это вырвут изнутри, или на этой наживке он будет болтаться до того времени, пока будет президентом, пока фюрер его не отпустит, или самого фюрера не ликвидируют. Он вот это побегает-побегает, или добежит до импичмента очень быстро, или его вынесут с креслом из того кабинета», – истерит Бессмертный.

«Нужно в этой ситуации стиснуть зубы и вместе с европейцами выстраивать оборону. И ещё раз. Хотят уходить? Пусть идут куда хотят! Могут помочь? Пожалуйста, помогайте. Не хотят? Они придут. Придут очень быстро, потому что помощь и Европы, и Украины им нужна», – заявил экс-министр.

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