«Иди на •••, тупой». Как в Киеве встречали «чумной поезд» из Москвы

30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Накануне в Киев прибыл последний специальный поезд из Москвы, эвакуирующий застрявших в России людей из-за закрытых в связи с карантином границ.

Стрим с киевского вокзала вёл журналист «Громадського» украинский националист Богдан Кутепов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего себе, специальный чумной поезд из Москвы едет! Нам и так не хватает этих ребят, ещё и коронавирусные…У нас чрезвычайная ситуация, а не положение, а всё равно ограниченное движение, может, специально подальше от журналистов, русских людей будут беречь. Как кому они нужны? Тут ещё есть в Киеве лобби сильное», – заявил журналист.

«Та, то я думаю, до первой сотни похорон, потом лобби вымрет самостоятельно», – ответил коллега Кутепова, автор выражения «чумной поезд» в отношении прибывающего состава Сергей Тахмазов.

После этого Кутепов «зиганул» римским приветствием на камеру Тахмазова.

«Ну что, едет поезд из Москвы, что надо петь? «Голубой вагон бежит, качается»? Сейчас им всем будут проводить скрининг… Чумной поезд из России – вот, как в среде журналистов называют поезд, который прибыл на первый путь закрытого уже несколько дней как Железнодорожного вокзала», – глумился стример.

«Не было бы счастья, на несчастье помогло. Из-за коронавируса наконец закрыли границы с Россией, и всё более или менее стало адекватно. Единственное, что стреляют в зоне операции объединённых сил», – заявил Кутепов.

Далее на другой стороне вокзала, где стояли встречающие, националист начал раздражать людей своей болтовнёй про «чей Крым».

«Здравствуйте, «Громадское». Кого встречаем? А, понял. Я по-русски скажу: кааво встречаем? С хлебом-солью? Украинская щедрая земля. Ой, украИнская, я забыл. А на Украине или в Украине?» – приставал к людям Кутепов.

«Слушай, иди на х#й отсюда», – не выдержал один из встречающих.

«О, понятно, а чей Крым?» – не унимался нацик.

«Ты что, тупой? Иди отсюда», – вмешался другой мужчина.

Не прекращая перебранку, Кутепов всё-таки был вынужден ретироваться.

«Встречай, мать городов русских! Боже упаси. Дякую тебе, боже, что я не москаль…О, вокзала не узнать, негде припарковаться. Ничего себе, встречаем русский мир, наконец у бомбил праздник…У людей, которые выходят с поезда нужно спрашивать: «Чей Крым?» так же, как мерять температуру», – паясничал журналист.

Когда наконец пассажиров выпустили из вагонов, Кутепов, несмотря на свою бравурную болтовню, просто снял поток нагруженных вещами людей в масках.