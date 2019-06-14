«Иди на*уй, уродка!» – феерический спич соратницы Порошенко

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая партия Петра Порошенко включила на 30 место в избирательный список кандидатов в Верховную Раду главу Васильковского районного совета Наталью Баласинович.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовала ролик, в котором запечатлено поведение соратницы Порошенко в неформальной обстановке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В одном из эпизодов Баласинович запечатлена за рулем с сигаретой в зубах.

«Иди на*уй, ты кто такая, что ты будешь здесь рассказывать, ты, бл*дя, уродка, похудей сначала килограмм на 30, а потом будешь рассказывать. Тебе может куртку снять, дебилка, я не такая жирная, как ты», – кричит кандидатша от партии Порошенко.

В другой сцене Баласинович плюнула в лицо матери своего мужа и разразилась в её адрес пожеланиями смерти.

«Чтоб вы и вся ваша семья сдохли», – пожелала кандидат в нардепы.

«На видео видно, как Наталия Баласинович общается с сотрудницей полиции, своей родней и соседями. Извините за контент, но из песни про европейскую солидарность слов не выкинешь», – прокомментировала Лукаш.