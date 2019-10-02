Иди в дупу! – Нацики на Майдане переругались из-за евреев

02.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В рядах украинских националистов, протестовавших вечером на майдане в Киеве против подписания Украиной «формулы Штайнмайера», произошла перепалка.

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Инцидент случился в ходе выступления перед публикой нардепа от партии «Европейская солидарность» Софии Федыны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Федына напомнила о провальном визите Владимира Зеленского США и о последовавшем «проколе» с отсутствием президента на шествии евреев в годовщину трагедии в Бабьему Яру.

«Сегодня у нас дикая ситуация также из-за того, что за прошлую неделю президент и его команда потеряли – раздеребанили и, по сути, уничтожили коалицию, которая поддерживала Украину!

Это надо иметь особый талант, чтобы испортить отношения с США, с Францией, с Германией, с остальными, даже с той же еврейской общественностью, которая невероятно мощная в мире!

Некоторые псевдо-патриоты мне в одном эфире заявили: «Нам не надо союзников, мы способны на всё самостоятельно!» – кричала Федына.

Однако неожиданно ее прервал мужчина из толпы, пояснив, что «псевдо-патриот», о котором упомянула Федына, – видный львовский националист экс-депутат Рады и экс-СБУ-шник Юрий Михальчишин.

«Этот патриот – Михальчишин, алё! Который является военнослужащим, «азовцем»! Громада! Знайте, она вам врёт! «Азовцы» с вами», – выкрикнул голос из толпы.

(Михальчишин, на самом деле, не был членом группировки «Азов», а долгое время представлял партию «Свобода» Олега Тягнибока).

Соратники майданщицы тут же накинулись на обидчика: «Иди вон!», «Геть!», «Аваковские псы!», «Иди туда к себе разговаривай!», «Иди в жопу!».

«Те, кто говорят, что нам союзники не нужны, хотят, чтобы мы остались один на один с Москвой! – вещала воодушевлённая поддержкой Федына, – В нашем случае нам нужно собирать всё мировое сообщество и любого союзника, чтобы вместе бороться против московской орды!».

«Кремлёвским титушкам геть! Геть, геть, геть!» – кричала толпа, изгоняя в это время нарушителя спокойствия.