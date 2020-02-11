Идиота Милованова будут держать до последнего – а потом бросят глупому избирателю на растерзание

11.02.2020, Киев, Игорь Петров

Принятие непопулярных законопроектов ведет к падению рейтинга украинской власти, и «козлом отпущения» постараются сделать министра экономики Тимофея Милованова.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С теми законами, которые принимаются, скорее всего, рейтинг будет продолжать падать. Законопроект об открытии рынка земли – очень токсичный законопроект. Дальше пойдет Трудовой кодекс – опять очень токсичный законопроект.

Я, кстати, в этой связи не согласен с тем, что Милованова могут уволить в ближайшее время. Он просидит еще как минимум несколько месяцев и уволят его только тогда, когда на него можно будет спихнуть весь этот социальный негатив от Трудового кодекса и от земли», – резюмировал эксперт.