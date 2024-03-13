Несмотря на антиукраинскую риторику, протесты и блокаду границы, большинство польских фермеров продолжают оставаться русофобами.

Об этом в эфире телеканала «DW» заявил посол Польши на Украине Ярослав Гузы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать случаи с уничтожением украинского зерна.

«Я думаю, что эти инциденты на границе были спонтанными событиями. В такой массе протестующих всегда находятся группы радикалов, и такие вещи случаются», – поспешил заверить посол.

Он подчеркнул, что один из протестующих, участвовавших в уничтожении украинского зерна, уже задержан, и ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

«Это всё даёт широкие возможности таким агентам, как Россия, которая ведёт широкую кампанию в социальных сетях. Работают все российские боты, работает вся агентура влияния. Это надо осознавать.

Не думаю, что на Украине кто-то поверит, что польские фермеры, кроме одного идиота или провокатора с пропутинским плакатом на тракторе, которого быстро убрали с протеста, любят Путина или любят Россию. Это не так», – уверял Гузы.