«Идиота с плакатом убрали» – посол на Украине заверил, что польские фермеры остаются русофобами

Вадим Москаленко.  
13.03.2024 17:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 361
 
Дзен, Зерно, Общество, Политика, Польша, Протесты, Россия, Скандал, Украина


Несмотря на антиукраинскую риторику, протесты и блокаду границы, большинство польских фермеров продолжают оставаться русофобами.

Об этом в эфире телеканала «DW» заявил посол Польши на Украине Ярослав Гузы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на антиукраинскую риторику, протесты и блокаду границы, большинство польских фермеров продолжают оставаться русофобами....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Ведущая попросила прокомментировать случаи с уничтожением украинского зерна.

«Я думаю, что эти инциденты на границе были спонтанными событиями. В такой массе протестующих всегда находятся группы радикалов, и такие вещи случаются», – поспешил заверить посол.

Он подчеркнул, что один из протестующих, участвовавших в уничтожении украинского зерна, уже задержан, и ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

«Это всё даёт широкие возможности таким агентам, как Россия, которая ведёт широкую кампанию в социальных сетях. Работают все российские боты, работает вся агентура влияния. Это надо осознавать.

Не думаю, что на Украине кто-то поверит, что польские фермеры, кроме одного идиота или провокатора с пропутинским плакатом на тракторе, которого быстро убрали с протеста, любят Путина или любят Россию. Это не так», – уверял Гузы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть