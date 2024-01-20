«Идиота Зеленского берегут – но почему не ликвидируют Залужного?» – Онуфриенко

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Российское руководство не заинтересовано в ликвидации президента Украины Владимира Зеленского, однако вопрос о том, почему главком ВСУ или иностранные представители чувствуют себя на фронте в безопасности, остаётся открытым.

Об этом на канале агентства «БелТА» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прокомментировал наблюдение, что когда происходят эффективные ракетные удары РФ по объектам украинской военной инфраструктуры, в эти дни в стране нет Зеленского.

«Я так подозреваю, что Зеленского наши берегут, потому что другого такого идиота найти достаточно тяжело. Велик риск того, что если Зеленский уйдёт, его сменит кто-то из военных, то есть людей, более адекватно оценивающих ситуацию на фронте, а нам это, безусловно, не нужно. Всё-таки не имеющий ни политического, ни военного опыта комик на посту президента всяко предпочтительнее какого-нибудь боевого генерала, который действительно знает и понимает нужды военных и армии в целом. Что касается вообще политического истеблишмента, то давайте согласимся с тем, что высшее руководство на территории, которую контролирует киевский режим, не атаковали ни разу. Речь не только о Зеленском, а о многочисленных визитах всех зарубежных покровителей хунты тоже», – сказал Онуфриенко.

При этом его «восхитили» визиты на фронт главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Мало того, меня, например, восхитил тот факт, что главком Залужный со своим штабом посетил Купянск. До передовых позиций наших войск порядка 10-12 километров. То есть это в радиусе поражения любого «Града», чего угодно. Но, тем не менее, они спокойно приехали, отработали и уехали. Предположить, что это прошло незамеченным для наших спецслужб, простите, в это сложно поверить, потому что это не визит одного человека. Это сотни людей, обеспечение безопасности, с предупреждением местных силовиков, с подготовкой помещений, с их проверкой. Причём, за несколько дней. И собачки бегают нюхают, и сапёры бегают проверяют, и охрана внешнего периметра, и соответствующие системы ПВО перемещаются, и сама свита не маленькая. Пропустить всё это мероприятие достаточно сложно. Тем не менее, никто их не трогал», – отметил обозреватель.

Он добавил, что можно только догадываться, почему таких людей не уничтожают.

«Так или иначе, по каким-то причинам, мне не ведомым, этого не происходит. Если с Зеленским я понимаю, почему, то почему не трогают Залужного, не понимаю. Как и не понимаю, почему не трогают всех этих зарубежных визитёров, которым здесь делать совершенно нечего», – заключил Онуфриенко.