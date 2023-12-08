«Идиотизм, абсурд» – Киев отправляет на передовую инвалидов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за принятых на Украине законов вынуждены гибнуть на войне против России даже инвалиды I, II, III групп, не имеющие права уволиться.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Инвалиды I и II группы есть в войске, и III группы тоже. Инвалиды, которые есть в войске – I, II, III группа, надо дать им право уволиться. У нас сегодня в законе сказано: если у тебя тёща инвалид I, II группы или III, если есть справка, что она нуждается в постоянном уходе, то ты можешь уволиться, а если ты сам инвалид I, II, III группы, то – кукиш. Это идиотизм, абсурд, но это наш закон», – возмутился Геращенко.

«Когда мы это исправим? Когда мы отпустим этих людей? Зачем держать в войске силой инвалидов I, II и III группы? Да, возможно, есть офицер, инвалид II группы, он в штабе, он хочет служить – дай Бог, пусть служит.

Но те, кто в войске непосредственно, те, кто не могут служить, инвалиды I, II, и III группы, где мы можем их в конце концов отпустить», – добавил депутат.