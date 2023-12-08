«Идиотизм, абсурд» – Киев отправляет на передовую инвалидов

Вадим Москаленко.  
08.12.2023 22:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 499
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Из-за принятых на Украине законов вынуждены гибнуть на войне против России даже инвалиды I, II, III групп, не имеющие права уволиться.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за принятых на Украине законов вынуждены гибнуть на войне против России даже инвалиды I,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Инвалиды I и II группы есть в войске, и III группы тоже. Инвалиды, которые есть в войске – I, II, III группа, надо дать им право уволиться. У нас сегодня в законе сказано: если у тебя тёща инвалид I, II группы или III, если есть справка, что она нуждается в постоянном уходе, то ты можешь уволиться, а если ты сам инвалид I, II, III группы, то – кукиш. Это идиотизм, абсурд, но это наш закон», – возмутился Геращенко.

«Когда мы это исправим? Когда мы отпустим этих людей? Зачем держать в войске силой инвалидов I, II и III группы? Да, возможно, есть офицер, инвалид II группы, он в штабе, он хочет служить – дай Бог, пусть служит.

Но те, кто в войске непосредственно, те, кто не могут служить, инвалиды I, II, и III группы, где мы можем их в конце концов отпустить», – добавил депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть