Министерство обороны Украины провалило подготовку лётчиков для F-16, которые вместо обучения управлению самолетом оказались вынуждены потратить четыре месяца на изучение базового английского.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил представленный как украинский военный эксперт экс-функционер нацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вопросы к Министерству обороны – почему вместо того, чтобы ускорить курс обучения пилотов, а навыки английского они должны были приобрести ещё на территории Украины до их отправки, они приезжают, и четыре месяца изучают базовый английский. Идиотизм.

Американская сторона говорит: «У нас квота на обучение, столько-то мест, мы больше просто физически не сможем подготовить». А вместо того, чтобы готовить, они четыре месяца изучают базовый английский», – сказал Снегирев.