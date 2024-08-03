«Идиотизм!» – В Киеве жалуются на провал подготовки лётчиков F-16

Вадим Москаленко.  
03.08.2024 23:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Министерство обороны Украины провалило подготовку лётчиков для F-16, которые вместо обучения управлению самолетом оказались вынуждены потратить четыре месяца на изучение базового английского.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил представленный как украинский военный эксперт экс-функционер нацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство обороны Украины провалило подготовку лётчиков для F-16, которые вместо обучения управлению самолетом оказались...

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«Это вопросы к Министерству обороны – почему вместо того, чтобы ускорить курс обучения пилотов, а навыки английского они должны были приобрести ещё на территории Украины до их отправки, они приезжают, и четыре месяца изучают базовый английский. Идиотизм.

Американская сторона говорит: «У нас квота на обучение, столько-то мест, мы больше просто физически не сможем подготовить». А вместо того, чтобы готовить, они четыре месяца изучают базовый английский», – сказал Снегирев.

«Это вопросы не к нашим стратегическим партнёрам. Министерство обороны должно нести персональную ответственность за провал подготовки лётчиков F-16. Речь не только о лётном составе. Аналогичная ситуация и с техническим составом», – добавил укро-эксперт.

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