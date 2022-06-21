«Идиотская формулировка»: Заявление депутата Госдумы от Крыма вызвало жесткую критику

Новости Украины

Известный военкор Герман Куликовский, ведущий Telegram-канал «Старше Эдды», рассказывающий о наступлении русских войск в Харьковской области, раздраженно прокомментировал сделанное накануне заявление депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, который сообщил, что после обстрела буровых платформ Черноморнефтегаза у России развязаны руки для ударов по центрам принятия решений на Украине.

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«Депутат Госдумы Шеремет заявил, что обстрел вышек Черноморнефтегаза развязал руки России, и теперь будут нанесены удары по «центрам принятия решений». Отбросим идиотскую формулировку про развязывание рук. Заканчивается четвёртый месяц тяжелой войны, ВСУ наносят удары по приграничным населённым пунктам РФ, ровняют с землей Донецк, а Шеремету «развязали руки» только удары по буровым вышкам? Я вот не понимаю, он вообще думает, когда говорит? Ладно, теперь про «центры принятия решений». Война сама собой подразумевает поражение командных пунктов и центров принятия решений, это аксиома. Когда пару месяцев назад мы грозили такими мерами, в ответ только посмеялись и правильно сделали. Угрожать такими мерами во время войны в надежде, что противник одумается и побежит извиняться, само по себе является глупостью, тем более, если основные центры принятия решений Украины, находятся за ее пределами. Давайте уже прекращать неуёмную жажду пиара, она смотрится отвратительно. Можешь петь – пой, можешь прекратить обстрелы – прекращай, а не неси в микрофон несусветную чушь», – комментирует Куликовский.

Как неудачный пиар оценивает выступление Шеремета и экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

«А знаете, как мгновенно перебить повестку со всеми этими тайрами-сайрами? Провести в Москве «парад» пленных азовцев, айдаровцев и прочих ВСУшников. Их вон, как пишут, же под десять тысяч набралось. Даже если просто заявить о скором проведении – это гарантированно будет в топе Яндекса. А уж если провести такой «парад» (обязательно с традиционными поливалками в конце) – рейтинг власти в РФ взлетит до 146%. Но вместо этого на сцену выходит депутат Шеремет и говорит что теперь, после ударов по буровым вышкам, у России, наконец, развязаны руки и теперь-то будут нанесены удары по центрам принятия решений. Видимо, до этого руки были связаны, а у самого Шеремета есть свои люди в Минобороны, которым он сейчас позвонит и попросит ударить по ЦПР. И зачем его в люди выпустили?».

Удивление словами Шеремета озвучила и глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.

«Откройте тайну, кто же каждый раз связывает России руки, если политические и военные деятели в десятый раз громогласно заявляют о том, что «после такого руки развязаны!». Конашенков с депутатами развязывают, а потом кто-то загадочный опять связывает! Покажите, наконец, кто же эти злодеи!» – изумляется Шеслер.