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19.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Идиоты: Бойко выдвинулся в президенты под фашистским лозунгом

Бывший министр энергетики экс-«регионал» Юрий Бойко в пятницу подал документы о регистрации кандидатом в президенты Украины.

Пресс-служба «Оппозиционной платформы За жизнь», от которой выдвигается Бойко, умудрилась разместить на официальном сайте фотографию политика возле здания Центризбиркома с вывешенным на заднем плане лозунгом «Слава Украине – героям слава» – историческом кличем украинских фашистов.

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«Прокол» горе-пиарщиков Бойко глубоко символичен – возглавляемая до недавнего времени политиком фракция «Оппозиционного блока» в Верховной Раде, как известно, не предпринимала никаких активных действий для срыва голосования националистами отмены термина «Великая Отечественная война» в законодательстве.

Ранее в адрес Бойко неоднократно звучали обвинения в том, что он играет роль «технического» кандидата для Петра Порошенко, изображая  «угрозу реванша Партии регионов», с которой, якобы, борется действующий президент. Подконтрольные Порошенко телеканалы на протяжении месяцев регулярно предоставляли эфирное время для Бойко.

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