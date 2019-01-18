Идиоты: Бойко выдвинулся в президенты под фашистским лозунгом

19.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Бывший министр энергетики экс-«регионал» Юрий Бойко в пятницу подал документы о регистрации кандидатом в президенты Украины.

Пресс-служба «Оппозиционной платформы За жизнь», от которой выдвигается Бойко, умудрилась разместить на официальном сайте фотографию политика возле здания Центризбиркома с вывешенным на заднем плане лозунгом «Слава Украине – героям слава» – историческом кличем украинских фашистов.

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«Прокол» горе-пиарщиков Бойко глубоко символичен – возглавляемая до недавнего времени политиком фракция «Оппозиционного блока» в Верховной Раде, как известно, не предпринимала никаких активных действий для срыва голосования националистами отмены термина «Великая Отечественная война» в законодательстве.

Ранее в адрес Бойко неоднократно звучали обвинения в том, что он играет роль «технического» кандидата для Петра Порошенко, изображая «угрозу реванша Партии регионов», с которой, якобы, борется действующий президент. Подконтрольные Порошенко телеканалы на протяжении месяцев регулярно предоставляли эфирное время для Бойко.