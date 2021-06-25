«Идиоты» – Гордон призвал чиновников хитрее реабилитировать украинских нацистов

25.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские власти расписались в собственном идиотизме, устроив торжественные похороны бывшего члена ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула.

Об этом на телеканале «Украина 24» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, хоронить с почестями членов ОУН-УПА допустимо, членов дивизим СС «Галичина» – нет.

«Если это ОУН-УПА, отношусь нормально. Если это дивизия СС «Галичина», отношусь плохо. Потому что можно тысячу раз писать «Дивизия «Галичина», но мы же знаем, что эта дивизия называлась «дивизия СС «Галичина». То есть, если мы уже торжественно хороним эсэсовцев, то мы просто расписываемся в том, что мы – идиоты», – рассуждает он, предлагая открыто почитать только членов ОУН-УПА.

13 июня в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялись торжественные похороны бывшего члена ОУН-УПА и дивизии СС

«Галичина» Ореста Васкула В церемонии принял участие почетный караул президентского полка имени Богдана Хмельницкого.

Орест Васкул добровольно записался в дивизию СС «Галичина» в 1943 году и воевал в ее рядах. Был контужен и попал в советский плен под Бродами, сослан в Башкирскую АССР. Отсюда бежал, в 1947 году арестован снова, приговорен к 25 годам лагерей, 5 годам лишения прав.

Большую часть просидел в бараках усиленного режима. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освобожден 25 июня 1956. С 1968 года проживал в селе Ясногородка Киевской области. В «незалежной» Украине был председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА, награжден орденом “За заслуги” III степени.