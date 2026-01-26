«Идиоты! Хоть и славяне» – киевский авиаэксперт ругает Чехию и «отмороженного» Орбана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейских стран, которые действительно могут помогать Украине в ракетостроении, а не «ставить палки в колёса», можно посчитать по пальцам.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, почему нельзя перенести серийное производство украинской баллистики в дружественные европейские страны.

«Переносится в страны Европы. Например, двигатели – критический элемент баллистических ракет, завод размещён в Дании. Вплоть до Хорватии мы размещаем какое-то производство наших средств поражения. Но вы же посмотрите на наших соседей! Посмотрите на Венгрию, посмотрите на Словакию. Сейчас «поехала крыша» у Чехии, у Польши. Чем они заняты во время войны, которая угрожает им самим в случае падения Украины? Ну, хорошо, наглухо отмороженный Орбан, с ним всё понятно. А другие? Они же славяне! Они же хорошо знают, что такое российская оккупация. Венгры, может, забыли, но другие знают. И всё равно они, где могут, ставят палки в колеса в Украине», – возмущался укро-эксперт.