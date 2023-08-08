«Идиоты»: НАТО своими руками куёт из ВС РФ непобедимую армию – Гурулёв

Российская армия в ходе СВО научилась противодействовать самому передовому оружию НАТО.

Об этом в эфире стрима Народного фронта заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я не знаю, чем думают западные военные стратеги, потому что на сегодняшний день армия РФ умеет противостоять самому современному оружию НАТО. Они нас сами учат обороняться: сбивать «Хаймерсы», сбивать «Сторм Шэдоу». Будут немецкие ракеты (они не сильно отличаются) – мы и с ними разберемся. Мы из этого конфликта выйдем самой сильной армией в мире, обученной и готовой ко всем действиям. Этого не понимать – надо быть идиотом», – сказал Гурулев.

Он считает, что в ходе «контрнатупа» уставы НАТО показали свою несостоятельность, и их «можно положить коту под хвост». Поэтому кураторы сейчас хотят свалить ответственность за провал разработанных ими самими операций на президента Украины Владимира Зеленского. Генерал пошутил, что Запад «собирался воевать с Папуа Новой Гвинеей», а столкнулся с профессиональной армией.

«В военном плане у границ НАТО возле Польши, Словакии, Румынии появится громадный ударный кулак, который готов че угодно сделать. Помните, писали «Можем повторить». Это будет как раз та фраза. Этого они больше всего боятся», – отметил Гурулев.

Он считает, что основная задача российской армии сейчас – подготовка оперативного, оперативно-стратегического и стратегического резерва для создания ударных группировок.

Также генерал скептически оценил недавнюю «мирную конференцию» в Саудовской Аравии.

«Они еще будут собираться раз десять-двадцать, пока мы до польской границы не дойдем. Когда мне говорят: давайте с Украиной завершим, и на этом лавочка закроется. Да не закончится. Закончится новой Ялтой. А где те границы, к которым нужно прийти, это жизнь покажет. Говорят: давайте, возьмем Берлин. Ну, может быть, и Берлин. Дело не в том, что я великий милитарист, но попомните мое слово: эскалация будет происходить», – спрогнозировал Гурулев и добавил, что новые театры военных действий развернутся в Африке и Арктике.