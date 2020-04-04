«Идиоты, недоумки»: На Львовском ТВ потешаются с избирателей Зеленского

04.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Избиратели Владимира Зеленского, разочарованные совместным голосованием президентской фракции совместно с партией Петра Порошенко за продажу черноземов западным корпорациям, должны винить сами себя – год назад они почему-то решили поверить в комика на посту президента, который, на деле, оказался марионеткой олигархов и старой коррумпированной «системы».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский телеведущий Остап Дроздов. Он обратил внимание, что многие избиратели предпочли попросту не вникать в программу Зеленского, хотя он обещал открыть рынок земли.

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«73 процента на момент избрания «эксперимента» были против рынка земли. Те самые люди проголосовали за Зеленского, который обещал в своих предвыборных этих самых рынок земли, он это обещал. Мне просто интересно, что делается в голове людей, которые, условно говоря, голосуют за того, кто обещает им то, против чего они выступают. Идиоты, недоумки.

Прошёл год, пыль столбом, клещей, присосавшихся к нашей стране, стало больше. Что в сухом остатке: Россия посредник, а это уже всё, с этим уже всё понятно, проиграно. Назад ОРДЛО, а это уже всё. Потому что если нам впихнут, то это уже всё. Продажа должностей происходит в стране, всё по-старому.

Олигархи теперь не олигархи, а кураторы областей. Фактически за год это легитимизованные собственники этой страны по областному принципу. У мэров забирают все налоги в Центр, потому что беда – Центру надо жрать, а вы внизу выгребайте, как хотите.

Из-за этого карантина совершенно недальновидные и очень противоречивые действия. Полностью убит средний класс. Я думаю, что из карантина мы выйдем в страну, где будут одни жлобы внизу и крупные олигархи, которые и так обогатились. Средний класс окончательно вымрет, и я уже не знаю, поднимется ли. Только год прошёл.

Они так ненавидели Порошенко, в конце концов, было за что, года не прошло, как они пошли с ним на союз. Тот, на которого они чуть не матом говорили, уже у них в общих голосованиях, теперь уже договорнячки», – сказал львовский журналист.

«Я вообще считаю, что этот наш экспериментальный президент, который президентом и не стал, такой хитромудрый, хитросделанный финт этой самой системы. Той системе, чтобы сохраниться, всегда надо выбрасывать на поверхность искусственных, фейковых якобы антисистемных людей, как нам подали Зеленского, чтобы они собрали в один букет все протестные настроения и потом слили это в унитаз. После этого система довольна, она выпустила пар, недовольство вышло наружу, в унитаз спущено всё, что было антисистемным, система довольна. Мне кажется, победа системы – это и есть год «чуда в перьях», – добавил Остап Дроздов.