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30.09.2021 20:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
беспредел, Дзен, дискриминация, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Идите к русским» – украинские консульства за рубежом отказываются принимать жителей Донбасса

Новости УкраиныУкраинские консульства за рубежом отказываются принимать своих граждан с Донбасса, заявляя, что им необходимо...

Украинские консульства за рубежом отказываются принимать своих граждан с Донбасса, заявляя, что им необходимо обращаться в российские посольства.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Складывается впечатление, что украинское руководство полностью отказалось от Донбасса и его жителей.

С этим сталкиваются и граждане Украины, находящиеся за рубежом. Украинские консульские учреждения отказываются предоставлять консульские услуги собственным гражданам, выходцам с востока страны и направляют их в консульства РФ. Подобные случаи являются вопиющими в консульской практике», – сказал он.

Алексей Зайцев подчеркнул, что российские послы, консулы и дипломаты пытаются по мере сил помогать украинцам, от которых отвернулось собственное государство.

«Разумеется, российские дипломаты по мере сил и правовых возможностей стараются им помочь, поскольку украинцы для нас не чужие», – добавил дипломат.

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