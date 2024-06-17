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Лишить украинских беженцев в ФРГ гражданского пособия ( Bürgergeld) для призвал в интервью Bild депутат Бундестага Биджан Джир-Сарай – генсек либеральной партии СвДП, входящей в правящую коалицию.

Оттенок скандальности этому предложению придает тот факт, что в целом эта коалиция яро проукраинская по своим взглядам, а сам автор рацпредложения – потомок таких же мигрантов, только не из Украины, а из Ирана.

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С 1 января гражданское пособие (Bürgergeld) на одного безработного в Германии составляет 563 евро в месяц. И многие коренные немцы недовольны этим, так как на практике часто выгоднее получать пособие с освобождением от налогов и подрабатывать в теневой занятости, чем ходить на постоянную работу и платить налоги.

Бежавшие из своей страны украинцы получают это пособие уже почти два года – с июня 2022 года. Сейчас украинцев в ФРГ около 1,25 млн. При этом украинцы оказались более привилегированными, чем беженцы из других стран – те могут рассчитывать лишь на 460 евро пособия для беженцев.

«Вновь прибывающие беженцы от войны в Украине в будущем должны получать не Bürgergeld, а [выплаты] по Закону о льготах для лиц, ищущих убежища, — сказал он. — У нас повсюду нехватка рабочих рук. Например, в сферах общественного питания, строительства, ухода за людьми. Мы больше не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны дать людям работу», – говорит немецкий депутат-либерал.

Ранее к тому же призвал глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген, член консервативной партии ХДС, победившей на недавних выборах в Европарламент от ФРГ. Он назвал Bürgergeld для украинцев «фундаментальной ошибкой» и «тормозом для выхода на работу».

С ним согласен его однопартиец из Баварии Йоахим Херрманн. Тот вообще заявил, что сейчас для украинцев «устанавливаются совершенно неправильные стимулы».

В общем, получается, что поддержка поддержкой, а денежки врозь. В том смысле, что ФРГ, конечно, готова всячески помогать украинцам бороться в России, но – у себя дома, а не в Германии. А те, кто хочет оставаться в Германии должен слезть с геи местного налогоплательщика и найти себе работу.

Намек более чем прозрачный. Вопрос лишь в том, будет ли он правильно понят адресатами.