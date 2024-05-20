«Идите в туалет, попейте из бачка»: в кишиневском аэропорту продолжают издеваться над прибывающими из России

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В кишинёвском аэропорту очередная облава на прибывших пассажиров, у которых в паспорте стоит штамп о въезде в Россию.

По указке румынки Санду для них устроили фильтрационную зону в помещении аэровокзала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержали почти весь рейс, у которого стоит хоть одна печать о пребывании в России – неважно когда. Завели в помещение, где два с половиной стула, люди сидят на полу, беременные, с детьми, пенсионеры. Женщине стало плохо – ждали врача полчаса. Попросили воды у них – нам сказали: идите в туалет, попейте из бачка», – рассказала одна из очевидиц.

По словам женщины, когда подошла её очередь, её завели в отдельную каморку, «обнюхивали трусы, облизывали расчёску, пересчитывали мелочь», и даже не поинтересовались, что она делала в России.

«Санду, когда придет твое время отвечать, а у тебя пересохнет в горле, могу обещать одно: никто (!) не посоветует тебе попить из бачка в туалете. Так могут только твои шакалы», – написал в своём телеграм-канале лидер избирательного блока «Победа» Илан Шор.

Он выразил недоумение, почему поездка в Россию превращает молдавских граждан в подозреваемых и ставит их гарантированную в Конституции свободу под угрозу.

«И не только свободу, но и саму жизнь! Сколько этому режиму нужно еще выпить крови у своего народа?», – возмутился политик.

«А правда хорошо быть депутатом и сидеть на зарплате в парламенте, пока в аэропорту издеваются над людьми? И политиком в оппозиции вообще прикольно быть. Смотришь на это все со стороны и радуешься, что в следующей передаче есть о чем поговорить? А ведь это и для вас, дорогие мои, хороший повод показать, что вам не пофиг на народ, и что вы не только о себе думаете. Власть хотите? Так выходите из кабинетов и заберите ее. Сегодня она в аэропорту», – прокомментировал ситуацию блогер Габриэль Кэлин.