«Идите вы на фиг»: МОК решил в очередной раз унизить Россию

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России не следует обольщаться тем, что ее спортсмены якобы будут допущены к выступлению на олимпиаде в Париже.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят федеральные СМИ, анализируя вчерашние решения исполкома МОК и заявления его руководства.

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С одной стороны, президент МОК Томас Бах заявил, что «санкции не могут применяться только на основании паспорта или принадлежности к той или иной нации».

«Но на самом деле не менее важны оговорки, которыми сопровождается рекомендация о ее допуске. Они-то как раз фактически исключают более или менее похожее на полноценное возвращение ее спортсменов. МОК отказал в нем «командам, составленным из спортсменов с российским или белорусским паспортом». Таким образом, Россия точно не сможет выступать в соревнованиях по игровым видам, включая топовые — футбол, хоккей, баскетбол, волейбол», – обращает внимание «Коммерсант».

При этом газета указывает, что открытым в данный момент остается вопрос, отправится ли все-таки сборная России хотя бы в сильно усеченном составе в Париж, поскольку Бах предупредил, что решение последует в «соответствующий момент» лишь после «долгого мониторинга процесса внедрения рекомендаций».

«Господин Бах даже воздержался от того, чтобы назвать приблизительный дедлайн для этого решения, заметив, что «ситуация сложная и неизвестно, что произойдет через неделю, месяц или девять месяцев». Между тем его замечание означает, что разрешить сборной России выступать на Олимпиаде МОК вправе не то что в разгар, а уже чуть ли не под занавес квалификационного цикла, когда большая часть путевок в олимпийские состязания давно разыграна», – подчеркивает издание.

При этом МОК пригрозил в отношении допуска спортсменов из РФ принимать во внимание «все соответствующие обстоятельства, в частности публичные заявления, в том числе сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях, демонстрация символики, например символа Z».

Достаточно резко отреагировали на решение исполкома МОК в Олимпийском комитете России, глава которого Станислав Поздняков назвал озвученные параметры и критерии возвращения спортсменов «абсолютно неприемлемыми».

«Мы категорически не согласны с дополнительными процедурами допуска российских спортсменов. Срок действий ограничений со стороны ВАДА истек в прошлом году. Мы считаем условия чрезмерными и незаконными. Имеет место дискриминация не просто по паспорту, но и по видам спорта. Такой подход противоречит Олимпийской хартии и любым общепринятым нормам», – заявил Поздняков.

Он добавил, что «нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских спортсменов». Правда, он пообещал, что Россию продолжит поддерживать отношения с МОК.

По словам бывшего чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы Дмитрия Пирога, ничего нового в заявлении Баха не услышано.

«Глава МОК продолжает повторять как мантру то, что ему сказали его западные хозяева. МОК пытается создать максимально неприемлемые условия для наших спортсменов. Мы уже выступали без флага и гимна. Сейчас, по мнению МОКа, этого уже недостаточно, поэтому возникла необходимость ввести новые барьеры для россиян. Как один из примеров, в командных видах спорта нам теперь нельзя участвовать. Напомню, что Россия — признанный лидер в волейболе, гандболе, пляжном волейболе, синхронном плавании», – сказал Пирог «Известиям».

А вот заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российские спортсмены должны выступать при любых условиях, которые им навяжут.

«Если мы этого не будем делать, у нас не будет никакой надежды, что наш российский спорт не загнется. Спортсмены должны выступать», – сказала Тарасова.

Совсем иначе отреагировала российская олимпийская чемпионка 22-летняя лыжница Вероника Степанова.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», – написала Степанова в своем телеграм-канале.

Примечательно, что к своему посту она прикрепила совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стоит заметить, что вторжение НАТО в Ирак или бомбардировки Югославии (и в том, и другом случае без санкции ООН) не привело даже к намеку на отстранение западных спортсменов от участия в международных турнирах.