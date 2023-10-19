Идёт активная подготовка к наступлению – военкор

Бойцы в ЛНР проходят боевое слаживание перед отправкой на Купянское и Изюмское направления. Одновременно из Купянска ВСУ в приказном порядке вывозят население, выдавая это за бегство людей, опасающихся артиллерийских ударов по городу.

Об этом в эфире телеканала «НТС» сообщил корреспондент ВГТРК Егор Григорьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Купянском направлении очень активно идут боевые действия, и новые населённые пункты либо освобождаются, либо входят в так называемую «серую зону». И вот одна из особенностей, которую хочу назвать, это то, что активная подготовка сегодня ведётся на полигонах. В частности, здесь, в Луганской Народной Республике бойцы проходят слаживание, бойцы тренируются ежедневно, и это несмотря на то, что они не новички, что это не только что мобилизованные бойцы, а штурмовики с большим опытом – различные расчёты, ПТУР, гранатометчики, пулемётчики и так далее. Все проходят слаживание и отправляются, в том числе, на освобождение Купянска, на Изюмское направление. И то, что мы сегодня наблюдаем – это активный вывоз населения из Купянска и близлежащих населённых пунктов. Под разными предлогами оттуда вывозят многих, в приказном порядке, а потом в интернете обыгрывают, что люди бегут. А люди уезжают, потому что опасаются ударов по мирным кварталам, что абсолютно не соответствует действительности», – отметил он.

Что касается контрнаступления, то, несмотря на все заверения главкома ВСУ Залужного, оно все-таки провалилось.

«Такого эффекта, как изначально добивалась Украина, на который настраивала и простого обывателя, своё население, западных спонсоров, его, конечно, не произошло. Не помогло ни поступающее натовское оружие, ни массовая мобилизация, которая нарастает и которая сегодня набирает новые обороты. Мы знаем, что привлекают к военным действиям уже и женщин. Но нет того эффекта. Есть, наверное, тактические успехи, и какие-то там сотни метров, на которые иногда украинские боевики продвигаются на некоторых участках. Но, опять же, мы это делаем тактически. То есть наши войска оставляют эти рубежи, чтобы потом туда вернуться с удвоенной силой и нанести удар, уже разгромив врага, и продвинувшись ещё дальше. Но, ещё раз повторю, речь идёт там буквально на сотни метров, максимум – какие-то считанные километры. Поэтому говорить о том, что контрнаступление есть, контрнаступление там идёт, такого нет. Об этом уже массово зарубежные журналисты и зарубежные эксперты не раз рассказывали, что контрнаступление провалилось. Да и сам Залужный, руководитель ВСУ, много раз уже заявлял о том, что это контрнаступление не буксует, а задерживается, пытаются каким-то образом дать новые характеристики этому большому провалу под названием «украинское контрнаступление», – подытожил военкор.